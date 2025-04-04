Об этом стало известно во время заседания Совета безбарьерности Одесского городского совета.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что инклюзивный пляж на «Дельфине» в этом сезоне будет открыт после того, как там решат проблемы технического характера. Участок для отдыха лиц с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана также будет подготовлен к сезону.

Однако в Лузановке в этом году инклюзивного пляжа не будет — военные не согласовали его открытие.

По теме: Курортный сезон в Одессе: в этом году безопасных пляжей станет больше

По словам мэра, арендаторы некоторых пляжей также готовят их для маломобильных групп населения — устанавливают лифты и другое оборудование.

«Есть также несколько пляжей, которые сегодня арендуют. И оттуда нам докладывают, что уже прошла закупка оборудования для того чтобы там были лифты. И там также сделают часть пляжа для людей с инвалидностью»,— сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы также отметил, что все обустройство пляжей должны проходить под контролем Совета безбарьерности.

Читайте также: Автовокзал в Одессе стал более доступным для людей с инвалидностью









