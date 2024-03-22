Одесса без света: как работают электротранспорт, больницы, школы, бюветы

Несмотря на массовые отключения света в Одессе из-за вражеской атаки 22 марта, все трамваи и троллейбусы Одессы вышли на маршруты, но в расписании некоторых из них есть изменения. Также функционируют медицинские и образовательные учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
Сообщается, что сейчас городской электротранспорт работает в штатном режиме. На городские маршруты вышли 93 трамвая и 63 троллейбуса.
В связи с ночными атаками и отключением электроэнергии временно изменено расписание движения трамвайного маршрута №7. А на трамвайном маршруте №27 курсирует 1 вагон.
Трамваи №7 через один меняют маршруты:
- 1 вагон курсирует до 16 ст. Люстдорфской дороги,
- следующий — до 11 ст. Люстдорфской дороги.
Будьте внимательны! Слушайте оповещения водителей!
О массированной атаке по Украине 22 марта и ее последствиях читайте здесь: Война, день 758-й: крупнейшая атака россии на энергетику Украины, погибли люди
В штатном режиме также работают:
- медицинские учреждения города (где это необходимо, с помощью генераторов),
- городские школы,
- детские сады,
- бюветы.
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, все объекты социальной инфраструктуры обеспечены генераторами.
Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме и готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
В Одессе сейчас обесточено 120 светофоров, преимущественно в Приморском районе города.
В мэрии призывают водителей к максимальной осторожности на дорогах, чтобы избежать аварий.
После масштабного удара по энергетической инфраструктуре Украины, в Одессе продолжается анализ повреждений в электросистеме.
«Ночью были отключения электро/тепло/водоснабжения. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий», — сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области. В части Одессы введены стабилизационные отключения света.