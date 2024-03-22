Новости Одессы и Одесской области

Одесса без света: как работают электротранспорт, больницы, школы, бюветы

Одесса без света: как работают электротранспорт, больницы, школы, бюветы

Несмотря на массовые отключения света в Одессе из-за вражеской атаки 22 марта, все трамваи и троллейбусы Одессы вышли на маршруты, но в расписании некоторых из них есть изменения. Также функционируют медицинские и образовательные учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Сообщается, что сейчас городской электротранспорт работает в штатном режиме. На городские маршруты вышли 93 трамвая и 63 троллейбуса.

В связи с ночными атаками и отключением электроэнергии временно изменено расписание движения трамвайного маршрута №7. А на трамвайном маршруте №27 курсирует 1 вагон.

Трамваи №7 через один меняют маршруты:

  • 1 вагон курсирует до 16 ст. Люстдорфской дороги,
  • следующий — до 11 ст. Люстдорфской дороги.

Будьте внимательны! Слушайте оповещения водителей!

О массированной атаке по Украине 22 марта и ее последствиях читайте здесь: Война, день 758-й: крупнейшая атака россии на энергетику Украины, погибли люди

В штатном режиме также работают:

  • медицинские учреждения города (где это необходимо, с помощью генераторов),
  • городские школы,
  • детские сады,
  • бюветы.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, все объекты социальной инфраструктуры обеспечены генераторами.

Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме и готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

В Одессе сейчас обесточено 120 светофоров, преимущественно в Приморском районе города.

В мэрии призывают водителей к максимальной осторожности на дорогах, чтобы избежать аварий.

После масштабного удара по энергетической инфраструктуре Украины, в Одессе продолжается анализ повреждений в электросистеме.

«Ночью были отключения электро/тепло/водоснабжения. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области. В части Одессы введены стабилизационные отключения света.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua