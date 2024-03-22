Війна, день 758-й: росія завдала масованого удару по українській енергетиці

Про масовану атаку по Україні 22 березня читайте тут: Наслідки нічної атаки: горить ДніпроГЕС, росія хоче залишити Україну без світла

Під удар потрапила легендарна ДніпроГЕС у Запоріжжі, там спалахнула пожежа, загрози прориву немає. Про це повідомляє ПрАТ “Укргідроенерго”.

“На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС і дамбі”, – йдеться в повідомленні.

По ДніпроГЕС було два прямих попадання: по ГЕС-1 і ГЕС-2 і в одну опору. Також розбито підкранні балки, машинний зал і електрообладнання, уточнили в “Укргідроенерго”.

Про руйнування самої дамби наразі не йдеться – об’єкт добудовувався з тим розрахунком, щоб пережити обмежений ядерний удар. Але якщо теоретично уявити, що гребля буде прорвана, наслідки можуть бути дуже важкими.

Також атаковані теплоелектростанції ДТЕК.

Харків залишився повністю без світла, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях запровадили аварійні відключення світла.

В Одесі – стабілізаційні відключення.

Наразі відомо про двох загиблих у Хмельницькому та одного в Запоріжжі. Понад десять осіб поранено.

Бойова робота захисників неба

Захисники неба України 22 березня відбили масовану атаку росії, яку та здійснила 151 засобом повітряного нападу.

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою захисники знищили 92 повітряні цілі, зокрема 55 “Шахедів”, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві керовані Х-59.

Про ситуацію на фронті на ранок 22 березня

Протягом доби російські окупанти 25 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, також атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Про це сьогодні, 22 березня, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Загалом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення, ворог завдав 36 ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобам протиповітряної оборони противника.

Станом на 07:00 в акваторії Чорного моря перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 8 ракет.

Втрати ворога на ранок 22 березня

За добу ЗСУ ліквідували: