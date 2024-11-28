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Одеса без світла: оприлюднено нові графіки на вечір 28 листопада

Одеса без світла: оприлюднено нові графіки на вечір 28 листопада

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» оновили графіки стабілізаційних відключень електрики в Одесі та Одеській області на вечір четверга, 28 листопада 2024 року.

Нагадаємо, після відміни екстрених відключень. світла, введених сьогодні вранці через черговий масований обстріл росіян, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою НЕК «Укренерго» енергетики внесли зміни до денного графіку.

І ось з’явилися оновлені графіки на вечір четверга, за якими відключень стане ще більше:

  • 1 група: з 18:00 до 24:00;
  • 2 група: з 19:00 до 23:00;
  • 3 група: з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4 група: з 13:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 5 група: з 15:00 до 22:00;
  • 6 група: з 16:00 до 20:00.

При цьому, зазначають у компанії, залежно від ситуації в енергосистемі країни можливі зміни, про які енергетики оперативно інформуватимуть.

Графіки на вечір 28 листопада

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.

Як повідомлялося, ранок 28 листопада розпочався в Одесі із сигналу повітряної тривоги. Був зафіксований зафіксований запуск ракет. Під масованим ударом росіян сьогодні знову опинилися енергетичні об’єкти по всій країні.

Більш подробиць про сьогоднішній обстріл читайте тут: Ракетна атака 28 листопада: в Одесі пожежа, в передмісті є руйнування та постраждалі.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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