В Одесі та області 28 листопада введені екстрені відключення світла (ОНОВЛЕНО)

Причиною став російський ракетний обстріл.

НЕК “Укренерго” повідомила, що графіки стабілізаційних відключень не діють і в названих регіонах введені екстрені відключення електроенергії.

Енергетики пояснили, що це вимушений захід для захисту електромереж від можливих аварій, які можуть статися, якщо в енергетичні об’єкти влучать ракети або дрони ворога.

Нагадаємо, що ранок в Одесі почався з вибухів – ППО відбивала повітряну атаку російської армії. Місцями у місті зникло світло. За останньою інформацією від Повітряних сил України, до 8 ранку 28 листопада можливі ще ракетні удари з російських літаків стратегічної авіації.

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Оновлено

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованим ударом росіян сьогодні знов опинилися енергетичні об’єкти по всій країні. Тому НЕК «Укренерго» терміново ввела екстрені відключення електроенергії.

Анонсовані раніше графіки відключень не діють.