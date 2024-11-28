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Одесса без света: обнародованы новые графики на вечер 28 ноября

Одесса без света: обнародованы новые графики на вечер 28 ноября

В компании ДТЭК «Одесские электросети» обновили графики стабилизационных отключений электричества в Одессе и Одесской области на вечер четверга, 28 ноября 2024 года.

Напомним, после отмены экстренных отключений света, введенных сегодня утром из-за очередного массированного обстрела россиян, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию НЭК «Укрэнерго» энергетики внесли изменения в дневной график.

И вот появились обновленные графики на вечер четверга, согласно которым отключений станет еще больше:

  • 1 группа: с 18:00 до 24:00;
  • 2 группа: с 19:00 до 23:00;
  • 3 группа: с 12:00 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4 группа: с 13:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 5 группа: с 15:00 до 22:00;
  • 6 группа: с 16:00 до 20:00.

При этом, как отмечают в компании, в зависимости от ситуации в энергосистеме страны возможны изменения, о которых энергетики будут оперативно информировать.

Графики на вечер 28 ноября

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.

Как сообщалось, утро 28 ноября началось в Одессе с сигнала воздушной тревоги. Был зафиксирован запуск ракет. Под массированным ударом россиян сегодня снова оказались энергетические объекты по всей стране.

Больше подробностей о сегодняшнем обстреле читайте здесь: Ракетная атака 28 ноября: в Одессе пожар, в пригороде есть разрушения и пострадавшие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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