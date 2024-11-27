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Обстріл Одеси 9 листопада завдав чималої шкоди екології

Обстріл Одеси 9 листопада завдав чималої шкоди екології

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу підрахувала збитки, завдані внаслідок російського обстрілу Хаджибейського району Одеси 9 листопада 2024 року.

За даними прес-служби відомства, в ніч на 9 листопада через ворожі обстріли Одеси сталося масштабне загоряння складського приміщення приватного підприємства на площі 1000 кв. м.

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«Внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин. Маса викидів діоксиду вуглецю склала майже 80 тонн. Державна екологічна інспекція провела розрахунки, згідно з якими загальний розмір завданої шкоди – понад 241 тисячі гривень», – зазначають у Держекоінспекції.

Повідомляється, що ця інформація передана в Оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України для включення в єдиний реєстр збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялося, що виробничий кооператив «Екологія», який займається похованням твердих побутових відходів на полігоні біля села Абрикосове в Білгород-Дністровському районі, відшкодує понад 11 мільйонів грн шкоди екології.

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