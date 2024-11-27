Обстріл Одеси 9 листопада завдав чималої шкоди екології

За даними прес-служби відомства, в ніч на 9 листопада через ворожі обстріли Одеси сталося масштабне загоряння складського приміщення приватного підприємства на площі 1000 кв. м.

«Внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин. Маса викидів діоксиду вуглецю склала майже 80 тонн. Державна екологічна інспекція провела розрахунки, згідно з якими загальний розмір завданої шкоди – понад 241 тисячі гривень», – зазначають у Держекоінспекції.

Повідомляється, що ця інформація передана в Оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України для включення в єдиний реєстр збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялося, що виробничий кооператив «Екологія», який займається похованням твердих побутових відходів на полігоні біля села Абрикосове в Білгород-Дністровському районі, відшкодує понад 11 мільйонів грн шкоди екології.