Новости Одессы и Одесской области

Обстрел Одессы 9 ноября нанес немалый ущерб экологии

Обстрел Одессы 9 ноября нанес немалый ущерб экологии

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа подсчитала ущерб, причиненный вследствие российского обстрела Хаджибейского района Одессы 9 ноября 2024 года.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь на 9 ноября из-за вражеских обстрелов Одессы произошло масштабное возгорание складского помещения частного предприятия на площади 1000 кв. м.

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«В результате пожара в атмосферный воздух попало значительное количество загрязняющих веществ. Масса выбросов диоксида углерода составила около 80 тонн. Государственная экологическая инспекция провела расчеты, согласно которым общий размер причиненного ущерба – более 241 тысячи гривен», – отмечают в Госэкоинспекции.

Сообщается, что данная информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для включения в единый реестр ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии.

Ранее сообщалось, что производственный кооператив «Экология», который занимается захоронением твердых бытовых отходов на полигоне возле села Абрикосово в Белгород-Днестровском районе, возместит более 11 миллионов грн ущерба экологии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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