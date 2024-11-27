На Одещині компанія з назвою “Екологія” забруднювала довкілля

Про це повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

У 2021 році інспекція провела позапланову перевірку, за результатами якої встановлено, що полігон не обладнано системою вилучення та знешкодження фільтрату.

Розмір збитків, завданих забрудненням земельних ресурсів, становить 11 млн 300 тис. 250 грн. Добровільно відшкодувати збитки «Екологія» відмовилося. Тому питання було вирішено в судовому порядку.

9 жовтня 2024 року Господарський суд Одеської області погодився з доводами інспекції та задовольнив у повному обсязі позов Білгород-Дністровської окружної прокуратури про стягнення з ВК «Екологія» збитків на користь держави.

«Ухвалене рішення є важливим кроком у боротьбі за збереження нашого довкілля, яке демонструє, що порушення екологічних норм тягне за собою відповідальність», – зазначили в екоінспекції.

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