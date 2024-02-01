Обмін полоненими: як прийняли вдома захисників Зміїного та Азовсталі з Одещини

У місто Вилкове повернувся 35-річний сержант-прикордонник Олег Чернишов. За інформацією facebook-спільноти “Захисники Зміїного”, він провів у полоні у російських агресорів більше 700 днів.

Олег служить з 2014 року, коли він добровільно вирушив на Донбас захищати Україну від гібридної агресії росії. Зустріли Олега Чернишова рідні, друзі та колеги.

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Другим жителем Одеської області, кого повернули на батьківщину, був Данило Божко, захисник Азовсталі з Кілії, який провів у полоні 20 місяців. Його рідні не знали про долю захисника до останнього моменту.

Мер міста В’ячеслав Чернявський привітав Данила Божка з поверненням додому та висловив гордість за його мужність:

“Щиро вітаю кілійця Данила Божка, захисника Азовсталі, який повернувся додому після майже 20 місяців полону! Пишаємось! Дочекаємося кожного нашого воїна!” – написав він у facebook.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що 31 січня 2024 року, відбувся другий за масштабністю та 50-й за рахунком обмін обміну полоненими. Із російського полону додому повернулися 207 українських військових.

Наше видання також публікувало списки звільнених захисників.