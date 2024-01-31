Відбувся масштабний обмін полоненими — додому повернули 207 військових, в тому числі захисників Зміїного (фото, відео)

Про це повідомили президент України та у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу:

95 представників Збройних Сил України,

56 нацгвардійців,

26 прикордонників,

29 воїнів Територіальної оборони,

1 представник Національної поліції України.

У Координаційному штабі повідомили, що 180 оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 звільнених з полону бійців мають поранення або серйозні хвороби.

Найстаршому зі звільнених українських захисників вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».

У Координаційному штабі розказали коротко кілька історій звільнених військових з російського полону. Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.

Але звільненого молодшого сержанта Захара чекала вдома трагічна звістка. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року. Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Людей, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули, — повідомив представник ГУР Андрій Юсов. У Росії стверджують, що українські військові загинули під час авіакатастрофи, проте підтвердити це досі не вдалося.

За інформацією Кординаційного центру, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць України.