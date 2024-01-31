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Відбувся масштабний обмін полоненими — додому повернули 207 військових, в тому числі захисників Зміїного (фото, відео)

Відбувся масштабний обмін полоненими — додому повернули 207 військових, в тому числі захисників Зміїного (фото, відео)

Сьогодні, 31 січня 2024 року, відбувся другий за масштабністю та 50-й загалом обмін полоненими. З російського полону додому повернулося 207 українських військових.

Про це повідомили президент України та у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу:

  • 95 представників Збройних Сил України,
  • 56 нацгвардійців,
  • 26 прикордонників,
  • 29 воїнів Територіальної оборони,
  • 1 представник Національної поліції України.

повернення з полону

У Координаційному штабі повідомили, що 180 оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 звільнених з полону бійців мають поранення або серйозні хвороби.

повернення з полону

Найстаршому зі звільнених українських захисників вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».

повернення з полону

У Координаційному штабі розказали коротко кілька історій звільнених військових з російського полону. Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.

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Але звільненого молодшого сержанта Захара чекала вдома трагічна звістка. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року. Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Людей, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули, — повідомив представник ГУР Андрій Юсов. У Росії стверджують, що українські військові загинули під час авіакатастрофи, проте підтвердити це досі не вдалося.

повернення з полону

За інформацією Кординаційного центру, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць України.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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