Число жертв ракетного удару по Одесі зростає: у лікарні помер чоловік похилого віку

Сумну новину повідомив сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки. У лікарні помер чоловік, якому було 77 років. Лікарі робили все можливе»,

– написав Кіпер у своєму Телеграм-каналі.

Він також уточнив, що літній чоловік отримав тяжкі поранення внаслідок попадання ворожої ракети по триповерховому будинку в центрі Одеси.

Раніше Кіпер повідомляв, що в одеських лікарнях залишаються на лікуванні 12 осіб, зокрема двоє дітей 6 та 8 років. Інші постраждалі, зокрема вагітна жінка, вже виписані і продовжують лікуватися амбулаторно.

За даними одеської мерії, в внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня понівечено 46 будинків, у тому числі 4 приватних, пошкоджено 186 квартир. Шістьом особам надано тимчасовий притулок.

Але, зважаючи на все, ворог не має наміру дати спокій навіть на новорічні свята: суботнього вечора, 30 грудня, стало відомо про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря. І через кілька хвилин після сигналу повітряної тривоги одесити знову почули потужний вибух.

Попередньо стався «приліт» в одному з районів міста. Але офіційна інформація про те, що сталося, поки не надходила.