Рада перейменувала 10 міст України та 2 селища в Одеській області

Верховна Рада на засіданні 19 вересня підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні. Серед них – два селища в Одеській області. Із перейменуванням Южного і ще чотирьох українських міст виникли проблеми, за них проголосують окремо.
Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 19 вересня.
В Одеській області перейменували селище, яке за часів радянської влади отримало назву на честь російського полководця Олександра Суворова. Тепер населений пункт Суворове називатиметься Катлабуг.
Перейменувати селище Суворове планували ще з кінця грудня 2022 року. Тоді ухвалили рішення про зміну назви на Бессарабське. Найперша ж перша назва цього населеного пункту – Шикирлі-Китай. Так селище називалося за часів Російської імперії.
Селище Бородіно також отримає нову назву – Буджак.
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Як повідомив нардеп Роман Лозинський, уже на початку жовтня Парламент має розглянути ще низку перейменувань, зокрема таких міст, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Профільний Комітет держвлади, місцевого самоврядування, регразвитку та містобудування доручив розробити та внести постанови з такими назвами, відповідно до раніше ухвалених рішень.
Нагадаємо, місту Южне планують повернути історичну назву Порт-Аненталь.
Депутат зазначив, що це перший, але не останній пакет перейменувань на виконання закону «про деколонізацію». Попереду – близько 200 населених пунктів, назви яких мають привести у відповідність до стандартів державної мови.
Які нові назви отримали міста України
- Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Самарськ;
- Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Шахтарське;
- Первомайськ (Луганська обл.) ⮕ Сокологірськ;
- Молодогвардійськ (Луганська обл.) ⮕ Отаманівка;
- Сєвєродонецьк (Луганська обл.) ⮕ Сєвєродонецьк;
- Червоноград (Львівська обл.) ⮕ Шептицький;
- Дружба (Сумська обл.) ⮕ Хутір-Михайлівський;
- Красноград (Харківська обл.) ⮕ Берестин;
- Первомайський (Харківська обл.) ⮕ Златопіль;
- Ватутіне (Черкаська обл.) ⮕ Багачеве.
Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Верховна Рада вже намагалася перейменувати 333 населені пункти в Україні. У списку було 11 населених пунктів Одеської області. Однак голосування провалили, постанова набрала лише 208 голосів за 226 необхідних.