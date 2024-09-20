Рада перейменувала 10 міст України та 2 селища в Одеській області

Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 19 вересня.

В Одеській області перейменували селище, яке за часів радянської влади отримало назву на честь російського полководця Олександра Суворова. Тепер населений пункт Суворове називатиметься Катлабуг.

Перейменувати селище Суворове планували ще з кінця грудня 2022 року. Тоді ухвалили рішення про зміну назви на Бессарабське. Найперша ж перша назва цього населеного пункту – Шикирлі-Китай. Так селище називалося за часів Російської імперії.

Селище Бородіно також отримає нову назву – Буджак.

Як повідомив нардеп Роман Лозинський, уже на початку жовтня Парламент має розглянути ще низку перейменувань, зокрема таких міст, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Профільний Комітет держвлади, місцевого самоврядування, регразвитку та містобудування доручив розробити та внести постанови з такими назвами, відповідно до раніше ухвалених рішень.

Нагадаємо, місту Южне планують повернути історичну назву Порт-Аненталь.

Депутат зазначив, що це перший, але не останній пакет перейменувань на виконання закону «про деколонізацію». Попереду – близько 200 населених пунктів, назви яких мають привести у відповідність до стандартів державної мови.

Які нові назви отримали міста України

Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Самарськ;

Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Шахтарське;

Первомайськ (Луганська обл.) ⮕ Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська обл.) ⮕ Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська обл.) ⮕ Сєвєродонецьк;

Червоноград (Львівська обл.) ⮕ Шептицький;

Дружба (Сумська обл.) ⮕ Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська обл.) ⮕ Берестин;

Первомайський (Харківська обл.) ⮕ Златопіль;

Ватутіне (Черкаська обл.) ⮕ Багачеве.

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Верховна Рада вже намагалася перейменувати 333 населені пункти в Україні. У списку було 11 населених пунктів Одеської області. Однак голосування провалили, постанова набрала лише 208 голосів за 226 необхідних.