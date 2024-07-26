На два місяці перекрили рух однією з вулиць у центрі Одеси

На два місяці перекрили рух однією з вулиць у центрі Одеси

Із 27 липня до 27 вересня 2024 року буде заборонено рух транспортних засобів Карантинним узвозом від вул. Канатної до Польського узвозу. Про це повідомили на сайті Одеської міськради.

Заборона руху Карантинним узвозом пов’язана з необхідністю виконання робіт із капітального ремонту системи поверхневого водовідведення вздовж Деволанівського узвозу і відновленням дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше через аномальну спеку для збереження автомобільних доріг з 1 липня 2024 року в Одеській області ввели обмеження на рух великовагового транспорту.

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