Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн святкувати Великдень в один деньр

Як пише видання Catolic Curture, про це Патріарх заявив у день святкування католицького Великодня, який, згідно з григоріанським календарем, цього року випав на 31 березня, тоді як християнам східного обряду (тобто православним) належить відзначити це свято значно пізніше – 5 травня.

«Ми молимо Господа Слави, щоб майбутнє святкування Великодня наступного року (а це 20 квітня за обома календарями – ред.) буде не просто випадковою подією, а, швидше, початком єдиної дати його дотримання як східним, так і західним християнством »,

– висловив надію Варфоломій.

За його словами, це прагнення особливо значуще у світлі майбутнього 2025 року 1700-річного ювілею, що знаменує скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.

«Серед центральних обговорень було питання про встановлення загальних термінів проведення великодніх святкувань. Ми налаштовані оптимістично, оскільки з обох боків є добра воля та бажання. Тому що дійсно скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!»

– Підсумував Вселенський Патріарх.

Як розповідала «Одеське життя», незважаючи на те, що Православна церква України та Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, цього року ці конфесії відзначатимуть Великдень по старому обчисленню.