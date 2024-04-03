Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн святкувати Великдень в один деньр

Вселенський Патріарх Варфоломій нарік на відсутність єдиної дати святкування Великодня та закликав християн західного та східного обрядів до спільної дати святкування цього великого свята.
Як пише видання Catolic Curture, про це Патріарх заявив у день святкування католицького Великодня, який, згідно з григоріанським календарем, цього року випав на 31 березня, тоді як християнам східного обряду (тобто православним) належить відзначити це свято значно пізніше – 5 травня.
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«Ми молимо Господа Слави, щоб майбутнє святкування Великодня наступного року (а це 20 квітня за обома календарями – ред.) буде не просто випадковою подією, а, швидше, початком єдиної дати його дотримання як східним, так і західним християнством »,
– висловив надію Варфоломій.
За його словами, це прагнення особливо значуще у світлі майбутнього 2025 року 1700-річного ювілею, що знаменує скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.
«Серед центральних обговорень було питання про встановлення загальних термінів проведення великодніх святкувань. Ми налаштовані оптимістично, оскільки з обох боків є добра воля та бажання. Тому що дійсно скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!»
– Підсумував Вселенський Патріарх.
Як розповідала «Одеське життя», незважаючи на те, що Православна церква України та Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, цього року ці конфесії відзначатимуть Великдень по старому обчисленню.
Більше подробиць – у нашій статті: Коли Великдень цього року і як визначається дата свята?