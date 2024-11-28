День пам’яті Стефана Нового – хто це і як не злякати своє щастя

Стефан Новий: став прикладом твердості у вірі

Преподобномученик Стефан Новий – відомий православний святий, який зазнав страждань під час іконоборського періоду в історії Візантії. Він став прикладом твердості у вірі та твердої відданості православному вченню.

Святий Стефан народився в 715 році в Константинополі в благочестивій християнській родині. Його батьки довго молилися про народження дитини, і Бог подарував їм сина. Вони виховували його в православній вірі та благочесті.

Це були часи, коли у Візантійській імперії панувало вчення іконоборців, підтримуване імператором Константином V Копронімом: ікони були офіційно заборонені, а християни, які їх шанували, зазнавали гонінь. Родина Стефана змушена була ховатися, а сам Стефан у юному віці пішов до блаженного пустельника Іоанна на гору святого Авксентія поблизу Константинополя. Там він повністю присвятив себе аскетичному життю, молитві, посту та вивченню Святого Письма.

З часом на цій горі утворився монастир, а його ігуменом став Стефан. Його духовне життя та прагнення до чистоти зробили його шанованим серед братії монастиря. Стефан Новий став одним із найактивніших захисників православного вчення про шанування ікон. Він сміливо виступав проти імператорського указу, закликаючи християн залишатися вірними традиціям Церкви.

Про обитель та шанування ікон у ній донесли імператору, і він наказав заарештувати ігумена – так Стефан опинився у засланні на одному з віддалених островів. Однак і там він незабаром зібрав громаду учнів. Тоді влада вирішила відправити ігумена та інших християн у в’язницю. Але й там він продовжував молитися та підтримувати інших ув’язнених.

Дізнавшись про це, імператор розлютився, однак влаштувати суд над Стефаном він не міг, боячись народного гніву. Тому до святого підслали найманих убивць, а коли ті не впоралися, імператор наклепав на Стефана – нібито той хоче скинути його з престолу. Розлючені воїни піддали ігумена жорстоким тортурам, але він не відрікся від своєї віри. Стефан був побитий до смерті та помер як мученик за православну віру. Це було в 767 році. Передання каже, що на наступний день після його смерті на Константинополь обрушилися буря та мла.

За старим, юліанським, календарем сьогодні день пам’яті трьох святих Гурія, Самона і Авіва, а також Паїсія Величковського.

Прикмети на 28 листопада: якими будуть зима і весна?



За прикметами дня судять, якими будуть зима і весна:

якщо сніг випав у цей день – не розтане до весни;

випало багато снігу – до врожайного року.

кішка дряпає стіну – до сильного вітру або завірюхи.

вітер виє – не стихне до кінця грудня;

тепло і йде мокрий сніг – травень буде теплий, а навесні – багато дощів.

відлига вказує, що незабаром почнуться морози, які триватимуть довго.

У народі прозвали 28 листопада свято Сойчин день. Було помічено, що саме цього дня птахи сойки, які завжди ластяться до людей, обов’язково прилітають до житла.

Чого не можна робити сьогодні

Щоб не відлякати успіх і щастя, не можна цього дня голосно сміятися і сваритися.

Незаміжнім дівчатам забороняється ходити з розпущеним волоссям – довго доведеться чекати нареченого.

Краще не давати в борг, якщо ви самі пропонуєте позичити що-небудь. Але якщо просять про допомогу, тоді треба допомогти.

Що можна робити сьогодні

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого мученика Стефана – просять про заступництво, позбавлення від недуг, допомогу у важкий життєвий період.

У народі вважається, що цього дня слід прислухатися до порад старших – вони допоможуть вирішити складні завдання.

Хороша прикмета – побачити сойку, а ще краще – почути її спів. І якщо при цьому загадати бажання, то воно обов’язково збудеться.

А ще якщо цього дня випав сніг, треба взяти його в долоні, підкинути вгору і загадати бажання.

У кого День ангела 28 листопада