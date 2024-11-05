В Одесі чути вибухи – йде ракетна атака

Тривогу в Одесі та області дали о 19:12. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, причиною тривоги є активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

І за кілька хвилин стало відомо про мету на Одесу-Чорноморськ.

«Пуск Х-31П курсом на Чорноморськ/Одесу», – повідомив відомий канал «Миколаївський Ванек».

Вибух – попередньо в області – пролунав приблизно о 19.15. Чи мав місце «приліт», чи це відпрацювали наші сили протиповітряної оборони, поки що точно не відомо.

За кілька хвилин Телеграм-канали повідомили про ще одну мету – цього разу у бік Овідіополя-Санжейки. Однак невдовзі надійшов черговий сигнал: «Чисто».

Тим не менш, до відбою тривоги (у ці хвилини ведеться дорозвідка) покадати укриття ще рано.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.