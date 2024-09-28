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Нічна атака Одеської області: постраждала база відпочинку

Нічна атака Одеської області: постраждала база відпочинку

У ніч на суботу, 28 вересня 2024 року, російські терористи вкотре атакували ракетами територію Одеської області. Унаслідок цього загорілася та була частково зруйнована база відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, крім бази відпочинку вигоріли два припарковані неподалік авто.

Ночной обстрел Одесской области, 28 сентября 2024, пострадали авто

Загальна площа пожежі, яка була оперативно ліквідована, склала 600 квадратних метрів.

Загиблих та постраждалих немає.

Ночной обстрел Одесской области, 28 сентября 2024, пострадавшая база отдыха

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Як повідомляло «Одеське життя», пізно ввечері 27 вересня Одеську область сколихнула низка вибухів. Незадовго до цього повідомлялося про загрозу застосування ворогом балістичних ракет у напрямку регіону. За попередніми даними, агресор застосував ракетний комплекс “Іскандер-М”.

Також нагадаємо, що рано вранці 27 вересня 2024 року росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Ізмаїл – там зруйновані житлові будинки, є загиблі та поранені. Також постраждали господарські будівлі та автотранспорт.

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