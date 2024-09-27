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Одеса та передмістя почули потужні вибухи: є влучання балістики

Одеса та передмістя почули потужні вибухи: є влучання балістики

Пізнім вечором 27 вересня Одеську область сколихнула низка вибухів внаслідок ракетної атаки з боку агресора. Інформацію про інцидент поширили місцеві інформаційні ресурси.

Незадовго до події спостережні канали попереджали про можливість застосування балістичних ракет у напрямку регіону. О 22:15 в Одеській області активувалася система оповіщення про повітряну небезпеку.

Повітряні сили України інформували про загрозу використання балістичної зброї з південного напрямку в районах, де було оголошено тривогу. Моніторингові групи фіксували рух балістичних ракет у бік Одещини, а невдовзі надійшли повідомлення про вибухи.

За попередніми даними, агресор застосував ракетний комплекс “Іскандер-М”. Детонації зафіксовано в межах Білгород-Дністровського району Одеської області.

Ситуація залишається напруженою і до офіційного скасування повітряної тривоги мешкаців Одеси та області просять перебувати в захисних спорудах заради збереження життя та сприяння ефективній роботі сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що цього ж дня, зранку, росіяни масово атакували Ізмаїл: там зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені.

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