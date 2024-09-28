Ночная атака Одесской области: пострадала база отдыха

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, помимо базы отдыха выгорели два припаркованных неподалеку авто.

Общая площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 600 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Как сообщала «Одесская жизнь», поздним вечером 27 сентября Одесскую область потряс ряд взрывов. Незадолго до этого сообщалось об угрозе применения врагом баллистических ракет в направлении региона. По предварительным данным, агрессор применил ракетный комплекс «Искандер-М».

Также напомним, что ранним утром 27 сентября 2024 года россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Измаил – там разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые. Также пострадали хозяйственные постройки и автотранспорт.