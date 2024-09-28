Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака Одесской области: пострадала база отдыха

Ночная атака Одесской области: пострадала база отдыха

В ночь на субботу, 28 сентября 2024 года, российские террористы в очередной раз атаковали ракетами территорию Одесской области. В результате загорелась и была частично разрушена база отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, помимо базы отдыха выгорели два припаркованных неподалеку авто.

Ночной обстрел Одесской области, 28 сентября 2024, пострадали авто

Общая площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 600 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Ночной обстрел Одесской области, 28 сентября 2024, пострадавшая база отдыха

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Как сообщала «Одесская жизнь», поздним вечером 27 сентября Одесскую область потряс ряд взрывов. Незадолго до этого сообщалось об угрозе применения врагом баллистических ракет в направлении региона. По предварительным данным, агрессор применил ракетный комплекс «Искандер-М».

Также напомним, что ранним утром 27 сентября 2024 года россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Измаил – там разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые. Также пострадали хозяйственные постройки и автотранспорт.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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