Атака на Ізмаїл: кількість поранених зросла, серед них – діти (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу Ізмаїла вранці 27 вересня загинули 3 людини, ще 14 поранено, серед яких 3 дітей. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Постраждали двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація про інших постраждалих уточнюється.
Як повідомлялося раніше, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, постраждали господарські будівлі та автотранспорт.
Пожежі, що виникли в результаті, оперативно загасили рятувальники.
Ізмаїльською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 КК України.
На місцях атаки працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілів.
У Повітряному Командуванні «Південь» повідомили, що над Одеською областю знищили 22 «шахеди» – це майже всі збиті цілі сьогоднішньої ночі. Загалом над Україною 27 вересня збито 24 із 32 запущених «шахедів».
Фото – ДСНС, Одеська обласна прокуратура