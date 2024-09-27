Атака на Ізмаїл: кількість поранених зросла, серед них – діти (фото)

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Постраждали двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося раніше, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, постраждали господарські будівлі та автотранспорт.

Пожежі, що виникли в результаті, оперативно загасили рятувальники.

Ізмаїльською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 КК України.

На місцях атаки працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілів.

У Повітряному Командуванні «Південь» повідомили, що над Одеською областю знищили 22 «шахеди» – це майже всі збиті цілі сьогоднішньої ночі. Загалом над Україною 27 вересня збито 24 із 32 запущених «шахедів».

Фото – ДСНС, Одеська обласна прокуратура