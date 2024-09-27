Новини Одеси та Одеської області

Атака на Ізмаїл: кількість поранених зросла, серед них – діти (фото)

Атака на Ізмаїл: кількість поранених зросла, серед них – діти (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу Ізмаїла вранці 27 вересня загинули 3 людини, ще 14 поранено, серед яких 3 дітей. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Постраждали двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося раніше, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, постраждали господарські будівлі та автотранспорт.

атака на Ізмаїл

Пожежі, що виникли в результаті, оперативно загасили рятувальники.

атака на Ізмаїл

атака на Ізмаїл

Ізмаїльською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 КК України.

атака на Ізмаїл

На місцях атаки працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілів.

атака на Ізмаїл

У Повітряному Командуванні «Південь» повідомили, що над Одеською областю знищили 22 «шахеди» – це майже всі збиті цілі сьогоднішньої ночі. Загалом над Україною 27 вересня збито 24 із 32 запущених «шахедів».

Фото – ДСНС, Одеська обласна прокуратура

 

 

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