«Поки ти мовчиш, нічого не зміниться»: у центрі Одеси відбулася акція протесту (фоторепортаж)

«Поки ти мовчиш, нічого не зміниться»: у центрі Одеси відбулася акція протесту (фоторепортаж)

Незабаром буде рік як щосуботи, у будь-яку погоду, біля будівлі одеської мерії на Думській площі збираються як рідні та близькі наших захисників, так і просто не байдужі городяни. Вони не втомлюються нагадувати місцевій владі: нашій армії як ніколи зараз потрібна допомога! А тендери на ремонти, озеленення та інше можуть зачекати і до закінчення війни.

Не стала винятком і субота 8 червня. На цей раз одесити знову прийшли до мерії, щоб вкотре нагадати місцевій владі, куди потрібно спрямовувати гроші під час війни, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

«Бездія та байдужість наближає до нас лінію фронту!», «Поки ти мовчиш, нічого не зміниться», «Я не мовчатиму, поки мою країну грабують», «Діти наші захисників хочуть дочекатися свого тата живим» – такі нинішні гасла учасників акції .

Лозунг акції на Думській в Одесі

Акция на Думской, 8 июня 2024, участники
Акция на Думской, 8 июня 2024
Акция на Думской, 8 июня 2024, плакаты
Акция на Думской, 8 июня 2024, лозунти

Учасниця акції протесту на Думській площі в Одесі, 2024 р.

Також нагадаємо, що акція трохи змінила формат і тепер не обмежується виключно Думською площею. Цього разу учасники провели невелику ходу Дерибасівською та спробували привернути увагу водіїв на вулиці Преображенській, пропонуючи посигналити тим, хто підтримує протестувальників.

Акция на Думской, 8 июня 2024, шествие
Шествие в центре Одессы
Акция на Думской, на Преображенской

Раніше «Одеське життя» поспілкувалося з матерями бійців, які повернулися додому «на щиті», і дізналася, чому вони регулярно приходять на Думську площу. Більше подробиць – у нашому матеріалі: Мама воїна, одягнена в чорне: як знайти сили жити і боротися? (відео).

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