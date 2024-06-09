«Поки ти мовчиш, нічого не зміниться»: у центрі Одеси відбулася акція протесту (фоторепортаж)

Не стала винятком і субота 8 червня. На цей раз одесити знову прийшли до мерії, щоб вкотре нагадати місцевій владі, куди потрібно спрямовувати гроші під час війни, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

«Бездія та байдужість наближає до нас лінію фронту!», «Поки ти мовчиш, нічого не зміниться», «Я не мовчатиму, поки мою країну грабують», «Діти наші захисників хочуть дочекатися свого тата живим» – такі нинішні гасла учасників акції .

Також нагадаємо, що акція трохи змінила формат і тепер не обмежується виключно Думською площею. Цього разу учасники провели невелику ходу Дерибасівською та спробували привернути увагу водіїв на вулиці Преображенській, пропонуючи посигналити тим, хто підтримує протестувальників.

Раніше «Одеське життя» поспілкувалося з матерями бійців, які повернулися додому «на щиті», і дізналася, чому вони регулярно приходять на Думську площу. Більше подробиць – у нашому матеріалі: Мама воїна, одягнена в чорне: як знайти сили жити і боротися? (відео).