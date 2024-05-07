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Невідомі «прикрасили» Воронцова на Соборній площі – фотофакт

Невідомі «прикрасили» Воронцова на Соборній площі – фотофакт

Уже не один місяць або навіть рік в Одесі посилено мусується тема знесення пам’ятників, у яких хтось бачить маркери «русского мира», що підлягають деколонізації. І хоча пам’ятник губернатору Михайлу Воронцову на Соборній площі раніше було вирішено (принаймні до певного часу) залишити в спокої, хтось із таким рішенням явно не згоден і наочно натякнув, що і графу не завадило б відправитися слідом за імператрицею Катериною.

Так, невідомі залишили на пам’ятнику промовистий напис: «ЗНЕСИ». Таке фото опублікував у соцмережі місцевий мешканець, колекціонер фото Одеси та про Одесу Борис Гройсман.

Пам'ятник Воронцову пропонують знести

Як повідомляло раніше «Одеське життя», Мінкульт України дозволить знесення пам’ятників Пушкіну та Воронцову у рамках деколонізації від спадщини російської імперії. Але знесення стане можливим тоді, коли міністерство виключить пам’ятники із Держреєстру культурної спадщини національного значення.

У листопаді 2023 року історико-топонімічна комісія Одеської міськради визначилася з долею 14 відомих одеських пам’ятників, серед яких погруддя поета Пушкіна на Думській площі, пам’ятник губернатору Михайлу Воронцову на Соборній площі та Олександрівська колона в парку ім. Шевченка. Тоді пам’ятник Воронцову було вирішено залишити недоторканим, оскільки, на думку комісії, він є художньою цінністю і не підпадає під закон про декомунізацію.

Читайте також: Знесення та встановлення нових: які пам’ятники можуть з’явитися та зникнути в Одесі.

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