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Доля радянських пам’ятників в Одесі: кому знесуть, кому залишать

Доля радянських пам’ятників в Одесі: кому знесуть, кому залишать

В Одесі планують провести демонтаж чи перенесення 6 пам’ятників діячів радянських та імперських часів. Вже цього четверга, 9 листопада, одеська історико-топонімічна комісія вирішить питання з монументами минулої епохи.

Про це “Одеському життю” повідомили в історико-топонімічній комісії.

Недоторканими збираються залишити пам’ятник Пушкіну на Думській площі та пам’ятник Воронцову на Соборній площі, оскільки ці об’єкти є художньою цінністю.

Три пам’ятники в місті підлягають перейменуванню. Йдеться про бюст Попова у дворі Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку (колишня Академія зв’язку). На постаменті замінять табличку: вчений фізик, а не російський вчений фізик. Те саме очікує і бюст Ляпунова в університетському дворі на Пастера. З таблички приберуть згадку про Петербурзьку академію наук, залишивши лише інформацію, що він математик та механік. А на скульптурі Павлова в санаторії «Аркадія» більше не буде згадки, що це російський фізіолог, а просто фізіолог.

У підвішеному стані залишається доля бюста Григорія Вакуленчука на Митній площі – одного з організаторів повстання на броненосці «Потьомкін». Комісія надіслала запит про його роль та внесок в історію України.

Але комісія вже визначилася з п’ятьма пам’ятниками, які демонтують або перенесуть:

  • пам’ятник Льву Толстому на площі Толстого, яку теж планують перейменувати,
  • пам’ятник потьомкінцям на Митній площі,
  • пам’ятник Іванову (глава Одеського губвиконкому) на метизному заводі (вул. Михайлівська),
  • пам’ятник Чкалову в санаторії ім. Чкалова на Французькому бульварі,
  • пам’ятник Дзержинському у санаторії “Одеса” на Французькому бульварі.

Чий пам’ятник і куди перенесуть, поки невідомо.

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Пам’ятник Черняховському з двору школи № 56 на Тінистій хочуть перенести на 411 батарею.

Зовнішньо зміниться Олександрівська колона у парку Шевченка – з неї знімуть усі імперські символи. Також змінять її назву – “Пам’ятна колона на честь закладення парку (арх. Бруні А.К.)”.

Один із членів історико-топонімічної комісії Петро Обухов пропонує так само змінити й монумент «Крила перемоги» на площі Десятого квітня. Але ці питання комісія не встигла обговорити на минулому засіданні.

Він звернувся до департаменту культури з пропозицією зняти з монумента зображення ордена Леніна. Оскільки одесити не залишаються байдужими до символів минулої епохи й вже кілька разів портрети Леніна заливали фарбою.

Обговорення цих питань планується на найближчому засіданні історико-топонімічної комісії вже цього четверга, 9 листопада.

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