Дослідження старих поховань розпочалося після запрошення місцевих мешканців. Встановлено, що частина козацьких могил і хрестів була перенесена до Сичавки із Григорівки через зміни берегової лінії. Водночас на цій же ділянці нині розташоване кладовище загиблих українських військових.

Місцеві активісти, серед яких багато родичів полеглих бійців, виступають за створення єдиного меморіалу. Однак, за їхніми словами, підтримка з боку влади поки що відсутня. Вони вже розпочали процес цифрового збереження козацьких хрестів та закликають громадськість долучитися до поширення інформації для привернення уваги до ініціативи.

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