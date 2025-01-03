В Одесі створили «зелений» меморіал на честь загиблих воїнів

У сквері Слави та Волі, розташованому біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, висадили 49 молодих дерев, серед яких дуби та ясени. Кожне дерево має табличку з іменем та роками життя загиблого бійця, увічнюючи пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.

Участь у висадці дерев взяли рідні полеглих воїнів. Їм допомагали фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест», які займалися підготовкою території та висадкою дерев.

Акція стала символом вдячності за подвиги українських захисників та підтримкою їхніх сімей. Подібні заходи є важливими для збереження пам’яті про героїв, які боролися за свободу та незалежність країни.

Читайте також: