Стіна пам'яті
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21 січня архієпископ Одеський і Балтський Афанасій відкрив четверту частину «Стіни пам’яті Захисників полеглих за Україну». До меморіалу додали ще 90 імен загиблих Захисників.

Стіна пам'яті

Владика Афанасій разом із соборним духовенством і капеланами підніс молитви за упокій душ усіх полеглих борців за волю України: військових і мирних жителів.

У церемонії взяли участь родичі загиблих, громадськість, представники ветеранських організацій. Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв покладанням квітів.

Стіна пам'яті
Стіна пам'яті
Стіна пам'яті

Нагадуємо, що Стіна пам’яті кафедрального собору Різдва Христового з’явилася 2020-го року завдяки ініціативі воїнів-добровольців, волонтерів і була підтримана духовенством єпархії. 5 грудня 2024 року відбулося відкриття чергової ділянки «Стіни пам’яті».

Фото – фейсбук Veterans HUB ODESA, Сергій Братчук.

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