21 січня архієпископ Одеський і Балтський Афанасій відкрив четверту частину «Стіни пам’яті Захисників полеглих за Україну». До меморіалу додали ще 90 імен загиблих Захисників.
Владика Афанасій разом із соборним духовенством і капеланами підніс молитви за упокій душ усіх полеглих борців за волю України: військових і мирних жителів.
У церемонії взяли участь родичі загиблих, громадськість, представники ветеранських організацій. Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв покладанням квітів.
Нагадуємо, що Стіна пам’яті кафедрального собору Різдва Христового з’явилася 2020-го року завдяки ініціативі воїнів-добровольців, волонтерів і була підтримана духовенством єпархії. 5 грудня 2024 року відбулося відкриття чергової ділянки «Стіни пам’яті».
Фото – фейсбук Veterans HUB ODESA, Сергій Братчук.