Небайдужі одесити відсвяткували День Незалежності традиційною акцією (фоторепортаж)

Нагадаємо, 28 серпня виповниться рівно рік з початку щотижневої акції протесту в одеської мерії, яку ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Згодом захід трохи змінив формат: тепер учасники акції не лише стоять з плакатами біля мерії, а й влаштовують невелику ходу центром міста та вишиковуються вздовж вулиці Преображенської, щоб привернути увагу водіїв, які проїжджають.

«Сьогодні ми мали неймовірну підтримку – коли ми стояли з гаслами вздовж Преображенської, більшість водіїв сигналили на знак підтримки», – розповіла одна з учасниць акції.

Про те, як проходила акція сьогодні – у фоторепортажі:

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Фото Світлани Корольової