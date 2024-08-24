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Небайдужі одесити відсвяткували День Незалежності традиційною акцією (фоторепортаж)

Небайдужі одесити відсвяткували День Незалежності традиційною акцією (фоторепортаж)

Сьогодні, 24 серпня, на День Незалежності України небайдужі одесити традиційно зібралися на акцію протесту біля будівлі мерії міста. Вони вимагають від місцевої влади під час війни виділяти гроші на ЗСУ, а не сумнівні тендери.

Нагадаємо, 28 серпня виповниться рівно рік з початку щотижневої акції протесту в одеської мерії, яку ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Акція протесту в Одесі 24 серпня 2024 року, плакат

Акція протесту в Одесі 24 серпня 2024 року, плакат2

Акція протесту в Одесі 24 серпня 2024 року, плакат3

Згодом захід трохи змінив формат: тепер учасники акції не лише стоять з плакатами біля мерії, а й влаштовують невелику ходу центром міста та вишиковуються вздовж вулиці Преображенської, щоб привернути увагу водіїв, які проїжджають.

«Сьогодні ми мали неймовірну підтримку – коли ми стояли з гаслами вздовж Преображенської, більшість водіїв сигналили на знак підтримки», – розповіла одна з учасниць акції.

Про те, як проходила акція сьогодні – у фоторепортажі:

Акция протеста в Одессе 24 августа 2024, репортаж
Акция протеста в Одессе 24 августа, участники
Акция протеста в Одессе 24 августа, участница с плакатом
Участники акции а Одессе
Акция протеста в Одессе 24 августа 2024
Участники акции а Одессе2
У одесской мэрии
Участники акции а Одессе3
Участники акции а Одессе на Преображенской
Акция протеста в Одессе 24 августа
Акция протеста в Одессе 24 августа, водители сигналят

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Фото Світлани Корольової

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