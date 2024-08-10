«Зупиніть неадекватні тендери»: у центрі Одеси пройшла акція небайдужих (фоторепортаж)

Вже рік як у центрі Одеси щосуботи збираються рідні та близькі наших захисників – тих, хто зараз захищає нас на передовій та тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, а також просто небайдужі городяни. Чергова така акція відбулася і сьогодні, 10 серпня 2024 року.
Учасники акції вимагають, щоб місцева влада більше допомагала нашій армії, а не влаштовувала сумнівні тендери «на бруківку».
Нещодавно захід змінив формат: якщо раніше її учасники збиралися біля будівлі мерії на Думській (з недавніх пір – Біржової) площі, то тепер акцент змістився на вулицю Преображенську – з тим, щоб привернути якнайбільше уваги.
Ось і сьогодні учасники акції вишикувалися вздовж проїжджої частини, закликаючи одеситів та гостей міста не бути байдужими, адже, як сказано на одному з плакатів, які тримали в руках протестувальники, «байдужість убиває та наближає до нас лінію фронту».
Як проходила акція сьогодні, у нашому фоторепортажі:
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Фото Світлани Корольової