«Зупиніть неадекватні тендери»: у центрі Одеси пройшла акція небайдужих (фоторепортаж)

Учасники акції вимагають, щоб місцева влада більше допомагала нашій армії, а не влаштовувала сумнівні тендери «на бруківку».

Нещодавно захід змінив формат: якщо раніше її учасники збиралися біля будівлі мерії на Думській (з недавніх пір – Біржової) площі, то тепер акцент змістився на вулицю Преображенську – з тим, щоб привернути якнайбільше уваги.

Ось і сьогодні учасники акції вишикувалися вздовж проїжджої частини, закликаючи одеситів та гостей міста не бути байдужими, адже, як сказано на одному з плакатів, які тримали в руках протестувальники, «байдужість убиває та наближає до нас лінію фронту».

Як проходила акція сьогодні, у нашому фоторепортажі:

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Фото Світлани Корольової