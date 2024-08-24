Неравнодушные одесситы отпраздновали День Независимости традиционной акцией (фоторепортаж)

Напомним, 28 августа исполнится ровно год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии, которую инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Со временем мероприятие немного сменило формат: теперь участники акции не только стоят с плакатами у мэрии, но и устраивают небольшое шествие по центру города и выстраиваются вдоль улицы Преображенской, чтобы привлечь внимание проезжающих водителей.

«Сегодня у нас была невероятная поддержка – когда мы стояли с лозунгами вдоль Преображенской, большинство водителей сигналили в знак поддержки», – рассказала одна из участниц акции.

О том, как проходила акция сегодня – в фоторепортаже:

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Фото Светланы Королевой