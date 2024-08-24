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Неравнодушные одесситы отпраздновали День Независимости традиционной акцией (фоторепортаж)

Неравнодушные одесситы отпраздновали День Независимости традиционной акцией (фоторепортаж)

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины неравнодушные одесситы традиционно собрались на акцию протеста возле здания мэрии города. Они требуют от местных властей во время войны выделять деньги на ВСУ, а не на сомнительные тендеры.

Напомним, 28 августа исполнится ровно год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии, которую инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Акция протеста в Одессе 24 августа 2024, плакат

Акция протеста в Одессе 24 августа 2024, плакат2

Акция протеста в Одессе 24 августа 2024, плакат3

Со временем мероприятие немного сменило формат: теперь участники акции не только стоят с плакатами у мэрии, но и устраивают небольшое шествие по центру города и выстраиваются вдоль улицы Преображенской, чтобы привлечь внимание проезжающих водителей.

«Сегодня у нас была невероятная поддержка – когда мы стояли с лозунгами вдоль Преображенской, большинство водителей сигналили в знак поддержки», – рассказала одна из участниц акции.

О том, как проходила акция сегодня – в фоторепортаже:

Акция протеста в Одессе 24 августа 2024, репортаж
Акция протеста в Одессе 24 августа, участники
Акция протеста в Одессе 24 августа, участница с плакатом
Участники акции а Одессе
Участники акции а Одессе2
У одесской мэрии
Акция протеста в Одессе 24 августа 2024
Участники акции а Одессе3
Участники акции а Одессе на Преображенской
Акция протеста в Одессе 24 августа, на Преображенской
Акция протеста в Одессе 24 августа, водители сигналят

Читайте также: «Где Аллея Героев?»: в Одессе родственники погибших Защитников собрались на акцию.

Фото Светланы Королевой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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