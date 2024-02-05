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Вибухівку з Одеси виявили на кордоні Грузії

Вибухівку з Одеси виявили на кордоні Грузії

Грузинська Служба безпеки оголосила про конфіскацію вантажу з вибуховими пристроями, що прямував, імовірно, з Одеси до російського Воронежа. «Посилку» пов’язують із представником української партії «Слуга народу». Про це Служба безпеки Грузії заявила на своїй Фейсбук-сторінці.

За інформацією грузинських спецслужб, 19 січня з Одеси до Грузії надійшли три вибухові пристрої. Їх доправили через Румунію, Болгарію і Туреччину з використанням мікроавтобуса, що належить громадянину України. За версією спецслужб, планувалося ввезти вибухівку в Росію через КПП «Дар’ял» з наміром доставки до Воронежа. Влада стверджує, що 14 кг вибухівки були представлені як акумулятори для електромобілів.

Організатором процесу, за версією спецслужб, є громадянин України і кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради від партії «Слуга народу» Андрій Шарашидзе з Батумі. Слідство вважає, що тільки він був обізнаний про закладену вибухівку, відзначаючи його активне відстеження переміщення пристроїв.

Вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4 і активуються електродетонатором і таймером. Наразі триває розслідування за статтею про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин і пристроїв із можливим додаванням статті про підготовку теракту. Кваліфікація може спричинити позбавлення волі від 3 до 15 років. Українські представники не давали коментарів щодо цього питання.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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