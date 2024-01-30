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На Одещині підприємець, правоохоронці та багатодітний батько організували вивезення ухилянтів за кордон

На Одещині підприємець, правоохоронці та багатодітний батько організували вивезення ухилянтів за кордон

На Одещині підприємець, два правоохоронці та багатодітний чоловік організували схему вивозу за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Коштувала така поїздка 7 тисяч доларів. 

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Як встановили слідчі ДБР, пошуком охочих чоловіків, які прагнули виїхати за кордон, займався підприємець. Він же підробляв документи про зняття чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

Правоохоронці, які брали участь у схемі, забезпечували формальний огляд документів та з фальшивими довідками пропускали їх через державний кордон. А четвертий учасник – сам багатодітний батько, на власному авто перевозив ухилянтів до Молдови.

дбр - затримання

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Кожному такому пасажиру поїздка за кордон коштувала 7 тисяч доларів.

Наразі відомо про чотирьох чоловіків, які залишили Україну за такою схемою. Ще можливі “клієнти”, які скористалися пропозицією, встановлюються.

Організатору та трьом учасникам оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За вчинене правопорушення зловмисникам загрожує 9 років позбавлення волі.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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