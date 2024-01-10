Наслідки негоди на Одещині: шість тисяч сімей все ще залишаються без світла

Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Сьогодні, 10 січня, вдалося відновити електропостачання майже дев’яти тисяч сімей у 40 населених пунктах. Найбільше від негоди постраждали Подільський, Березовський та Роздільнянський райони.

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Ушкоджені негодою лінії електропередач ремонтують 147 аварійних бригад у складі 467 енергетиків та 158 одиниць спецтехніки. Роботи триватимуть увечері та вночі.

“Зараз енергетики повністю завершили аварійні роботи на високовольтних лініях, тепер відпрацьовують розподільчі мережі – лінії середнього та низького класу напруги, а також точкові заявки”, – розповіли в компанії.

Нагадаємо, погода в північних районах Одеської області почала погіршуватися ще з 7 січня, то вже в ніч на 8 січня частина населених пунктів залишилася без світла. А вже ближче до вечора негода дісталася й Одеси.