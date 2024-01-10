Последствия непогоды в Одесской области: шесть тысяч семей все еще остаются без света

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Сегодня, 10 января, удалось возобновить электроснабжение для почти девяти тысяч семей в 40 населенных пунктах. Больше всего от непогоды пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

Читайте также: Последствия непогоды в Одесской области: почти 300 населенных пунктов остаются без света

Поврежденные непогодой линии электропередач ремонтируют 467 энергетиков в составе 147 аварийных бригад и 158 единиц спецтехники. Работы продолжатся вечером и ночью.

«Сейчас энергетики полностью завершили аварийные работы на высоковольтных линиях, теперь отрабатывают распределительные сети — линии среднего и низкого класса напряжения, а также точечные заявки. Наша цель – вернуть свет в каждый дом! Мы будем работать и вечером, и ночью», — рассказали в компании.

Напомним, погода в северных районах Одесской области начала ухудшаться с 7 января, то уже в ночь на 8 января часть населенных пунктов осталась без света. А уже ближе к вечеру ненастье досталось и Одессе.