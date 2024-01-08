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Негода накриває північ Одещини: фоторепортаж із Балти

Негода накриває північ Одещини: фоторепортаж із Балти

На сьогоднішній ранок, 8 січня 2024 року, північні райони Одеської області першими зустріли негоду. Ще з ночі у м. Балта намітає снігу та температура опустилась до 8 градусів морозу.

Окрім того, місцеві мешканці згадали, що таке зима та таки вдяглися у теплі речі. Щоправда, дошкуляє ще й холодний поривчастий вітер.

Але наразі комунальники справляються з незвичним для цієї зими снігом – тротуари розчищені та посипані задля безпеки пішоходів. Хоча на цей час сніг мете і за прогнозами синоптиків лише буде посилюватись.

Балта 8 січня 2024 року

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Подільський район потерпає від негоди найбільше. У 105 населених пунктах району, а це 86 тисяч 109 осіб, відсутнє електропостачання. Але централізоване водо-, тепло-, газопостачання  наявне. Дороги проїзні, ожеледиця. Техніка працює.

Балта 8 січня 2024 року

Щоправда, ситуація на дорогах дещо погіршилась. У Нацполіції повідомили, що на Любашівському напрямку вже ускладнено рух транспорту. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця.

Безпеку дорожнього руху забезпечують правоохоронці та просять водіїв бути обережними та уважними. У разі необхідності слід телефонувати на “102”.

А водіїв, які планують поїздку, просять утриматися від подорожі та перечекати негоду.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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