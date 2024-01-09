Наслідки негоди на Одещині: майже 300 населених пунктів залишаються без світла 

Про це повідомили на facebook-сторінці ДТЕК “Одеські електромережі”.

Оскільки погода в північних районах Одеської області почала погіршуватися ще з 7 січня, то вже в ніч на 8 січня частина населених пунктів залишилася без світла. А вже ближче до вечора негода дісталася й Одеси.

За словами енергетиків, вчора Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють, що станом на 10:00 9 січня без світла залишаються 294 населених пункти, із них 4 — частково.

Аби повернути світло в домівки мешканців Одеської області, на лініях та підстанціях працюють 147 бригад, а це — 447 працівників та 158 одиниць техніки.

За минулу добу, 8 січня, енергетикам попри негоду вдалося:

відремонтували 137 повітряних ліній,

полагодили 1 457 трансформаторних підстанцій,

повернули світло для 194 635 родин у 637 міст і сіл області.

За словами енергетиків, відновлювальні роботи ускладнюю погодні умови – шквальні пориви вітру та налипання льоду на дротах та ізоляторах.

Також енергетики попереджають, що наближатися до ліній електропередачі небезпечно.

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівку кожної родини, –

написали на сторінці ДТЕКу.