Наслідки негоди на Одещині: майже 300 населених пунктів залишаються без світла 

Через негоду, яка вирує на Одещині з вечора 7 січня, на ранок 9 січня, 294 населених пункти області знеструмлено. Тому майже 500 енергетиків роблять все можливе, аби повернути світло в домівки.
Про це повідомили на facebook-сторінці ДТЕК “Одеські електромережі”.
Оскільки погода в північних районах Одеської області почала погіршуватися ще з 7 січня, то вже в ніч на 8 січня частина населених пунктів залишилася без світла. А вже ближче до вечора негода дісталася й Одеси.
За словами енергетиків, вчора Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.
У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють, що станом на 10:00 9 січня без світла залишаються 294 населених пункти, із них 4 — частково.
Аби повернути світло в домівки мешканців Одеської області, на лініях та підстанціях працюють 147 бригад, а це — 447 працівників та 158 одиниць техніки.
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За минулу добу, 8 січня, енергетикам попри негоду вдалося:
- відремонтували 137 повітряних ліній,
- полагодили 1 457 трансформаторних підстанцій,
- повернули світло для 194 635 родин у 637 міст і сіл області.
За словами енергетиків, відновлювальні роботи ускладнюю погодні умови – шквальні пориви вітру та налипання льоду на дротах та ізоляторах.
Також енергетики попереджають, що наближатися до ліній електропередачі небезпечно.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівку кожної родини, –
написали на сторінці ДТЕКу.