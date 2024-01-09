Последствия непогоды в Одесской области: почти 300 населенных пунктов остаются без света

Об этом сообщили на facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети».

Поскольку погода в северных районах Одесской области начала ухудшаться с 7 января, то уже в ночь на 8 января часть населенных пунктов осталась без света. А уже ближе к вечеру ненастье досталось и Одессе.

По словам энергетиков, вчера больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что по состоянию на 10:00 9 января без света остаются 294 населенных пункта, из них 4 — частично.

Чтобы вернуть свет в дома жителей одесской области, на линиях и подстанциях работают 147 бригад, а это 447 работников и 158 единиц техники.

За минувшие сутки, 8 января, энергетикам, несмотря на непогоду, удалось:

отремонтировали 137 воздушных линий,

починили 1 457 трансформаторных подстанций,

вернули свет для 194 635 семей в 637 городов и сел области.

По словам энергетиков, восстановительные работы усложняю погодные условия – шквальные порывы ветра и налипание льда на проводах и изоляторах.

Также энергетики предупреждают, что приближаться к линиям электропередачи небезопасно.

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дом каждой семьи, —

написали на странице ДТЭКа.