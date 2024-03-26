Наслідки негоди на Одещині: без світла залишаються понад 20 населених пунктів (відео)

Про це повідомили сьогодні вдень, 26 березня, у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

За інформацією ДТЕК, станом на 14:00 без електропостачання залишалися 22 населені пункти, з них 4 – частково.

«Енергетики продовжують виконувати ремонтні роботи, щоб повернути світло до кожного будинку!» – запевнили у компанії.

Нагадаємо, з ночі 26 березня на Одещині вирує негода. Її наслідком став уже традиційний для Одеси деревопад. Сотні населених пунктів в області залишилися без світла.

Також нагадаємо, що сьогодні Одеса та Одеський район повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Фото: скріншот із відео ДТЕК «Одеські електромережі»