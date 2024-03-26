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Наслідки негоди на Одещині: без світла залишаються понад 20 населених пунктів (відео)

Наслідки негоди на Одещині: без світла залишаються понад 20 населених пунктів (відео)

Енергетики повернули світло до 53 населених пунктів Одеської області, які тимчасово залишилися без електропостачання через негоду.

Про це повідомили сьогодні вдень, 26 березня, у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

За інформацією ДТЕК, станом на 14:00 без електропостачання залишалися 22 населені пункти, з них 4 – частково.

«Енергетики продовжують виконувати ремонтні роботи, щоб повернути світло до кожного будинку!» – запевнили у компанії.

Нагадаємо, з ночі 26 березня на Одещині вирує негода. Її наслідком став уже традиційний для Одеси деревопад. Сотні населених пунктів в області залишилися без світла.

Також нагадаємо, що сьогодні Одеса та Одеський район повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Фото: скріншот із відео ДТЕК «Одеські електромережі»

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