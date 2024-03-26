Последствия непогоды в Одесской области: без света остаются более 20 населенных пунктов (видео)

Об этом сообщили сегодня днем, 26 марта, в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации ДТЭК, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня без электроснабжения оставались 22 населенных пункта, из них 4 – частично.

«Энергетики продолжают выполнять ремонтные работы, чтобы вернуть свет в каждый дом!» – заверили в компании.

Напомним, с ночи 26 марта в Одесской области бушует непогода. Ее последствием стал уже традиционный для Одессы деревопад. Сотни населенных пунктов в области остались без света.

Также напомним, что сегодня Одесса и Одесский район вернулись к графикам стабилизационных отключений света.

Фото: скриншот с видео ДТЭК «Одесские электросети»