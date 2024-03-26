Новости Одессы и Одесской области

Последствия непогоды в Одесской области: без света остаются более 20 населенных пунктов (видео)

Последствия непогоды в Одесской области: без света остаются более 20 населенных пунктов (видео)

Энергетики вернули свет в 53 населенных пункта Одесской области, временно оставшихся без электроснабжения из-за непогоды.

Об этом сообщили сегодня днем, 26 марта, в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации ДТЭК, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня без электроснабжения оставались 22 населенных пункта, из них 4 – частично.

«Энергетики продолжают выполнять ремонтные работы, чтобы вернуть свет в каждый дом!» – заверили в компании.

Напомним, с ночи 26 марта в Одесской области бушует непогода. Ее последствием стал уже традиционный для Одессы деревопад. Сотни населенных пунктов в области остались без света.

Также напомним, что сегодня Одесса и Одесский район вернулись к графикам стабилизационных отключений света.

Фото: скриншот с видео ДТЭК «Одесские электросети»

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua