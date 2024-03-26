Наслідки негоди: в Одесі шторм повалив дерева, тисячі жителів області залишилися без світла

У вівторок, 26 березня, внаслідок дощу і штормового вітру в Одесі повалено понад десяток дерев, на деяких вулицях були підтоплення.

Також зафіксовано 27 пошкоджень ліній зовнішнього освітлення. Електромонтери КП “Одесміськсвітло” відновлюють роботу електромереж.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, із 7-ї години ранку комунальні служби працюють у посиленому режимі. Насамперед комунальники прибирають дерева, які впали на дороги і заважають проїзду автотранспорту.

Станом на 10:00 годину ранку у вівторок, 26 березня, відомо про 14 повалених дерев в Одесі. Наразі ускладнено проїзд за деякими адресами:

на вул. Левітана, 98 дерево впало на проїжджу частину, ускладнено рух автомобілів,

на вул. Ангарська, 4 дерево впало на проїжджу частину,

на вул. Цеглянозаводській, 7 дерево впало на два автомобілі,

також відомо про падіння дерев на вул. Балківська, 25 і в Старобазарному сквері.

Як повідомили в “ДТЕК Одеські електромережі”, в Одеській області без світла залишаються 69 населених пунктів, із них 16 – частково. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.

Вже відремонтовано 11 повітряних ліній і 274 трансформаторні підстанції. Світло повернули для 13 029 клієнтів у 45 населених пунктах області.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. На лініях і підстанціях працюють 30 бригад, а це – 60 працівників і 30 одиниць техніки.

Фото: Одеська міська рада