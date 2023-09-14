На Одещині заборонили ловити раків:коли знімуть заборону

З 12 вересня встановлюється заборона на промисловий та аматорський вилов раків у річці Дунай та придунайських озерах.
Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, ці обмеження запроваджуються під час ліньки раків.
Заборона триватиме до 5 жовтня.
Важливо пам’ятати, що вилов раків під час заборони є серйозним порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За незаконний вилов раків передбачено:
- штрафи,
- кримінальна відповідальність,
- відшкодування завданих збитків рибному господарству.
Компенсація за одного незаконно виловленого раку становить 3332 гривні.
Повідомляти про незаконний лов раків просять на гарячу лінію: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33.
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