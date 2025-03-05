Мародер пытался украсть кабель
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Як повідомили у Патрульній поліції Одеської області, напередодні правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий заліз на другий поверх у квартиру, яка постраждала внаслідок «прильоту» і намагається вчинити крадіжку. Також заявник розповів, що цей чоловік встиг побувати на четвертому поверсі і викидав з вікна речі.

На місці події патрульні побачили чоловіка, який тягнув кабель. Побачивши поліцейських, той почав тікати, але його швидко наздогнали та затримали.

В Одессе задержали мародера

На місце викликали слідчих, які встановлять усі обставини події.

Нагадаємо, увечері 4 березня ворог знову атакував Одесу ударними дронами-камікадзе. В результаті частина міста залишилася без світла, води та тепла.

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