Як повідомили у Патрульній поліції Одеської області, напередодні правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий заліз на другий поверх у квартиру, яка постраждала внаслідок «прильоту» і намагається вчинити крадіжку. Також заявник розповів, що цей чоловік встиг побувати на четвертому поверсі і викидав з вікна речі.

На місці події патрульні побачили чоловіка, який тягнув кабель. Побачивши поліцейських, той почав тікати, але його швидко наздогнали та затримали.

На місце викликали слідчих, які встановлять усі обставини події.

Нагадаємо, увечері 4 березня ворог знову атакував Одесу ударними дронами-камікадзе. В результаті частина міста залишилася без світла, води та тепла.