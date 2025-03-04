Нагадаємо, вечір 4 березня, як і днем ​​раніше, закінчився в Одесі масштабною атакою дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що під ворожий удар знову потрапив об’єкт критичної інфраструктури.

«Частина Одеси знову залишилась без світла, води та тепла», – повідомив мер Геннадій Труханов.

Зокрема, без світла залишилася більша частина мікрорайону Таїрова.

Як пояснили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», причина відключення – пошкодження лінії через ворожі обстріли.

«Терміни відновлення світла наразі невідомі», – повідомляють енергетики.

В той же час про введення екстрених відключень світла на даний момент не повідомляється.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і при появі нової інформації одразу повідомить про це своїх читачів.

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