Нагадаємо, вечір 4 березня, як і днем раніше, закінчився в Одесі масштабною атакою дронів-камікадзе.
Пізніше стало відомо, що під ворожий удар знову потрапив об’єкт критичної інфраструктури.
«Частина Одеси знову залишилась без світла, води та тепла», – повідомив мер Геннадій Труханов.
Зокрема, без світла залишилася більша частина мікрорайону Таїрова.
Як пояснили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», причина відключення – пошкодження лінії через ворожі обстріли.
«Терміни відновлення світла наразі невідомі», – повідомляють енергетики.
В той же час про введення екстрених відключень світла на даний момент не повідомляється.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і при появі нової інформації одразу повідомить про це своїх читачів.
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