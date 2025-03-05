Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, накануне стражи порядка получили сообщение о том, что неизвестный залез на второй этаж в квартиру, которая пострадала в результате «прилета» и пытается совершить кражу. Также заявитель рассказал, что этот же мужчина успел побывать на четвертом этаже и выбрасывал из окна вещи.

На месте происшествия патрульные увидели мужчину, который тащил кабель. Увидев полицейских, тот стал убегать, но его быстро догнали и задержали.

На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 4 марта враг снова атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе. В результате часть города осталась без света, воды и тепла.