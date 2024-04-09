Намагалася зірвати мобілізацію та вихваляла путіна: під Одесою затримали колаборантку

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» і співпрацювала з російською розвідкою.

За вказівкою ворога, вона адмініструвала Телеграм-канал, у якому дискредитувала заклик на військову службу до ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також колаборантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, зв’язок із окупантами вона підтримувала через своїх батька та брата. Вони ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевого «філії» окупаційного мвс рф.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту колаборантка погоджувала його із представником російської спецслужби, а також отримувала від нього перелік актуальних тем.

За співробітництво з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у вибуховій діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період).

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше в Одесі затримали посібницю окупантів, яка за вказівками куратора із Севастополя допомагала готувати ракетний удар по місту в обхід ППО. Жінці загрожує довічне ув’язнення.