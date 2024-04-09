Новини Одеси та Одеської області

Намагалася зірвати мобілізацію та вихваляла путіна: під Одесою затримали колаборантку

Намагалася зірвати мобілізацію та вихваляла путіна: під Одесою затримали колаборантку

Співробітники Служби безпеки України затримали поблизу Одеси колаборантку, яка розповсюджувала фейки про Сили оборони та вихваляла російського диктатора путіна в соцмережах. Жінка переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаєва, повідомляє прес-служба відомства.

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» і співпрацювала з російською розвідкою.

За вказівкою ворога, вона адмініструвала Телеграм-канал, у якому дискредитувала заклик на військову службу до ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також колаборантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти нашої держави.

переписка коллаборантки

За даними слідства, зв’язок із окупантами вона підтримувала через своїх батька та брата. Вони ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевого «філії» окупаційного мвс рф.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту колаборантка погоджувала його із представником російської спецслужби, а також отримувала від нього перелік актуальних тем.

За співробітництво з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у вибуховій діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період).

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше в Одесі затримали посібницю окупантів, яка за вказівками куратора із Севастополя допомагала готувати ракетний удар по місту в обхід ППО. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk