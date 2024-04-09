Пыталась сорвать мобилизацию и восхваляла путина: под Одессой задержали коллаборантку

По имеющимся данным, задержанная входила в «актив» запрещенной «партии Шария» и сотрудничала с российской разведкой.

По указанию врага, она администрировала Телеграм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также коллаборантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки страны-агрессора, которые воюют против нашего государства.

По данным следствия, связь с оккупантами она поддерживала из-за своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения выехали в россию, а после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местному «филиалу» оккупационного мвд рф.

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента коллаборантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы, а также получала от него список актуальных тем.

За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них «гонорар».

Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала в взрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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