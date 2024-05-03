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Найважливіший день перед Великоднем: що заборонено у Страсну п’ятницю

Найважливіший день перед Великоднем: що заборонено у Страсну п’ятницю

Сьогодні, 3 травня 2024 року, у православних християн, які дотримуються як старого, так і нового церковного календаря, Велика чи Страсна п’ятниця – особливий та найважливіший день перед великим святом – Великоднем. Це найсумніший для віруючих день, адже, за переказами, саме у п’ятницю розіп’яли Ісуса Христа.
З Страсною п’ятницею пов’язано багато особливих прикмет та заборон, про які розповість «Одеське життя».

Що означає Страсна п’ятниця?

У перекладі з церковнослов’янської «страсті» означає «страждання». І останній тиждень перед Великоднем присвячений «страстям Христовим» – стражданням Христа, Його розп’яттю та похованню.

А Страсна п’ятниця – день скорботи: саме цього дня, як прийнято вважати, відбувся суд над Христом, після чого Його змусили нести вулицями Єрусалиму на собі хрест, а потім розіп’яли на цьому ж хресті на горі Голгофі.

Учні Христа, Никодим та Йосип, отримали дозвіл поховати свого Вчителя. Вони загорнули Його тіло в плащаницю з запашними травами, помістили в нову печеру (на той час для поховання використовували так звані «гробові печери»), а вхід до неї закрили важким каменем. Римський прокуратор Юдеї Понтій Пілат, який і засудив Христа до розп’яття під тиском юдейських первосвящеників, пам’ятав слова Ісуса про воскресіння, тому поставив біля печери охорону.

Церковна служба у Страсну п’ятницю

За церковною традицією у Велику п’ятницю у храмах проходять три основні служби: Утреня, Царські Часи та Велика Вечірня з малим повечерям.

На Утрені (у Великий четвер увечері) читають 12 євангельських уривків про страждання Спасителя. На Часах – розповіді від кожного з чотирьох євангелістів, на Великій Вечірні – про події п’ятниці з Євангелія. У цей час на середину храму виносять Плащаницю з вівтаря і співають особливий канон «Про розп’яття Господа».

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Плащаниця знаходиться в центрі храму три неповні дні, символізуючи триденне перебування Господа у гробниці. Назад до вівтаря Плащаницю вносять за кілька хвилин до хресного ходу на Великдень.

Піст у Страсну п’ятницю – найсуворіший: у цей день тим, хто постить, слід повністю утриматися від їжі. Тим, кому складно витримати суворий піст, дозволяється перекусити хлібом і водою або вгамувати голод сухоїдою (овочами, фруктами, сухофруктами, горіхами) після винесення Плащаниці.

Що можна робити у Страсну п’ятницю?

Цей день потрібно проводити в тиші та роздумах. Потрібно відкласти всі справи, пов’язані з підготовкою до Великодня. При цьому саме в Страсну, або Велику п’ятницю прийнято пекти паски та готувати сирні пасхи (але тільки після винесення Плащаниці). Вважається, що хліб, випечений у Страсну п’ятницю, ніколи не пліснявіє і є цілющим.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю?

  • Не можна піддаватися поганим емоціям: злості, образі, заздрості, зайвій гордині.
  • Не можна жартувати та веселитися – це вважається тяжким гріхом.
  • Не можна вживати алкоголь та палити.
  • Якщо не встигли зробити все необхідне в Чистий четвер, краще завершити всі справи в суботу, яка на Страсному тижні носить назву Тихий.
  • Не рекомендується проводити сільськогосподарські роботи. Народні прикмети свідчать, що все, що посадять у цей день, не дасть багато врожаю, і праця пропаде даремно. При цьому рекомендують сіяти петрушку – вона як раз дасть подвійний урожай.
  • У Страсну п’ятницю не варто стригти та фарбувати волосся, а також проводити будь-які косметичні процедури.
  • Заборонено прати.
  • Оскільки це робочий день – то на роботу йти доведеться, тому свої обов’язки рекомендується виконувати ретельно і відповідально.
  • Не можна також шити, вишивати, прати, колоти дрова.
  • Забороняється будь-яка робота з металевими інструментами.

Прикмети Страсної п’ятниці

Цього дня треба відвідати богослужіння та помолитися. Прийнято вважати, що, якщо принести зі служби 12 свічок і розставити їх по дому, це принесе до дому благополуччя та успіх на наступний рік.

У багатьох традиціях існує думка, що саме у Страсну п’ятницю можна побачити своє майбутнє, якщо після пробудження просто визирнути у вікно.

Отже, вставши вранці, насамперед підійдіть до вікна: що ви там побачите, того й варто чекати у майбутньому:

  • птах – до добрих звісток та приємних знайомств;
  • молодий чоловік або жінка – до здоров’я та благополуччя (або навіть до швидкого весілля);
  • літня людина – до хвороб;
  • кішка – до статку;
  • собака – до смутку;
  • дощ – вся весна буде сирою та дощовою;
  • сонячний день – до багатого врожаю хліба;
  • хмарно – до бур’янів на городах.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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