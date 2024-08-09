Матері молодого Героя-прикордонника з Одеської області вручили державні нагороди

Нагороду отримала мати захисника, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Молодшому сержанту Даниїлу Щелакову назавжди залишиться 21… Герой загинув 15 листопада 2023 року під час мінометного обстрілу позицій у районі н.п. Сергіївка Луганської області.

Даниїл народився 26 березня 2002 року в Одеській області. З дитинства він захоплювався активними видами спорту, найбільше любив грати в регбі. Юнак здобув освіту юриста, але згодом вирішив присвятити своє життя охороні та захисту кордону. У 2021 році був призваний до лав Державної прикордонної служби України.

Проходив службу в підрозділах Одеського прикордонного загону, згодом, у розпал повномасштабного вторгнення, його перевели до Луганського прикордонного загону.

Воїн разом із побратимами брав участь у запеклих боях і сутичках із ворогом на Сході країни.

15 листопада 2023 року зіткнення з ворогом стало для Данила останнім – їхні позиції потрапили під щільний мінометний обстріл.

“Він був дуже світлою людиною, доброю, незважаючи на свій молодий вік, рішучою і справедливою. Кожному знаходив слова підтримки. Він завжди подавав нам руку допомоги, особливо в найскладніших обставинах, чого б йому це не коштувало. Навіть під час обстрілів усі наші найменші друзі – котики та песики, які ховалися біля нас від жахів війни, отримували від нього прихисток, турботу, захист і любов. Він назавжди в нашому серці…”, – з болем згадують його побратими.

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