Награду погибшего пограничника из Одесской области вручили отцу

Орденом «За мужество» III степени награжден житель с. Мирнополье Теплицкой громады Гечев Иван Иванович. Награду героя-пограничника вручили отцу.
Сегодня, 14 августа, в Болградской районной госадминистрации награду вручили отцу погибшего Героя.
Начальник первой группы минометов огневого отделения третьего отдела пограничной службы, третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования Иван Гечев погиб 15 ноября 2023 года в результате танкового обстрела позиций в Луганской области.
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«Он отличался мужеством, храбростью, был образцом несокрушимости. В течение всей жизни был настоящим патриотом, мечтал о светлом будущем в свободной, несокрушимой Украине», — говорят его сослуживцы.
У погибшего остались родители, жена, сын и дочь.
Похоронен Герой в своем родном селе Мирнополье.
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