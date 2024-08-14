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Награду погибшего пограничника из Одесской области вручили отцу

Награду погибшего пограничника из Одесской области вручили отцу

Орденом «За мужество» III степени награжден житель с. Мирнополье Теплицкой громады Гечев Иван Иванович. Награду героя-пограничника вручили отцу.

Сегодня, 14 августа, в Болградской районной госадминистрации награду вручили отцу погибшего Героя.

Начальник первой группы минометов огневого отделения третьего отдела пограничной службы, третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования Иван Гечев погиб 15 ноября 2023 года в результате танкового обстрела позиций в Луганской области.

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«Он отличался мужеством, храбростью, был образцом несокрушимости. В течение всей жизни был настоящим патриотом, мечтал о светлом будущем в свободной, несокрушимой Украине», — говорят его сослуживцы.

У погибшего остались родители, жена, сын и дочь.

Похоронен Герой в своем родном селе Мирнополье.

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