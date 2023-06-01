Девять семей погибших защитников Украины в Одесской области получили награды (фото)

В Одесской области девять военных наградили посмертно орденами Богдана Хмельницкого III степени и «За мужество» III степени: награды передали семьям погибших. Об этом сообщил в фейсбуке начальник территориального отдела Министерства по делам ветеранов Николай Сторожук.
Награждение состоялось во время рабочей поездки министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной Одесской областью. Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно наградили старшего лейтенанта 72-й отдельной механизированной бригада имени Черных Запорожцев Александра Никулышева.
Орденами «За мужество» III степени посмертно наградили:
- солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максима Абрамова;
- матроса 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского Владимира Малецкого;
- сержанта 38 зенитного ракетного полка имени генерала хорунжого Юрия Тютюнника Валерия Богдана;
- солдата 126-й отдельной бригады территориальной обороны Владимира Гусева;
- солдата 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Марка Марьенко;
- солдата 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Романа Фраткина;
- солдата 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Андрея Сабашко;
- солдата 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Дениса Опанасковича.
Выражаем искренние соболезнования семьям защитников. Герои не умирают, а навсегда оставаясь в нашей памяти.
Вечная память Герям!
Напомним, что Украина вернула домой79 тел своих героев.
Читайте также, что 1 июня в Одесской области простятся с еще одним погибшим героем.
Фото: Николай Сторожук