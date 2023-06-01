Девять семей погибших защитников Украины в Одесской области получили награды (фото)

Ночью, 1 июня, враг атаковал Киев: погиб ребенок (фото) Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, россияне убили ребенка во время ракетных обстрелов столицы. Также есть пострадавшие, среди них ребенок. Обломки ракеты упали на поликлинику, взрывной волной выбиты окна в многоквартирных домах. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 462: оккупанты применяют тактику террора к мирному населению. Начались четыреста шестьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Несмотря на большие потери, Россия продолжает вести захватническую войну. Применяет тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов. В Генштабе ВСУ доложили ситуацию на фронте. ПОДРОБНЕЕ